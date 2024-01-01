bin Arabistan riyalinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile SAR → PLN çevirin

1.000 sar
1.055,54 pln

1,000SR SAR = 1,056zł PLN

09:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,06231,0909
Düşük1,03981,0398
Ortalama1,05051,0587
Değişim-0.59%-1.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → PLN istatistikleri

SAR → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0623, en düşük 1,0398 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0505 oldu. SAR → PLN kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

SAR → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0909, en düşük 1,0398 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0587 oldu. SAR → PLN kurundaki değişiklik -1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,753278,91,3880,92458,0191,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,354200,9810,66641,8091,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Polonya Zlotisi
1 SAR1,05554 PLN
5 SAR5,27770 PLN
10 SAR10,55540 PLN
20 SAR21,11080 PLN
50 SAR52,77700 PLN
100 SAR105,55400 PLN
250 SAR263,88500 PLN
500 SAR527,77000 PLN
1000 SAR1.055,54000 PLN
2000 SAR2.111,08000 PLN
5000 SAR5.277,70000 PLN
10000 SAR10.555,40000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arabistan Riyali
1 PLN0,94738 SAR
5 PLN4,73689 SAR
10 PLN9,47378 SAR
20 PLN18,94756 SAR
50 PLN47,36890 SAR
100 PLN94,73780 SAR
250 PLN236,84450 SAR
500 PLN473,68900 SAR
1000 PLN947,37800 SAR
2000 PLN1.894,75600 SAR
5000 PLN4.736,89000 SAR
10000 PLN9.473,78000 SAR