10 bin Polonya zlotisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile PLN → SAR çevirin

1,000zł PLN = 0,9190SR SAR

15:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 PLN → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94830,9868
Düşük0,91450,9145
Ortalama0,93150,9567
Değişim-3.10%-5.90%
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1 PLN → SAR istatistikleri

PLN → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9483, en düşük 0,9145 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9315 oldu. PLN → SAR kurundaki değişiklik -3.10 değerindeydi.

PLN → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9868, en düşük 0,9145 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9567 oldu. PLN → SAR kurundaki değişiklik -5.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,4040,8861.394,611,06323,925
1 EUR1,05710,83789,2310,9361.474,3711,69625,293
1 GBP1,2631,1951106,641,1191.762,0113,97930,229
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arabistan Riyali
1 PLN0,91895 SAR
5 PLN4,59476 SAR
10 PLN9,18952 SAR
20 PLN18,37904 SAR
50 PLN45,94760 SAR
100 PLN91,89520 SAR
250 PLN229,73800 SAR
500 PLN459,47600 SAR
1000 PLN918,95200 SAR
2000 PLN1.837,90400 SAR
5000 PLN4.594,76000 SAR
10000 PLN9.189,52000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Polonya Zlotisi
1 SAR1,08820 PLN
5 SAR5,44100 PLN
10 SAR10,88200 PLN
20 SAR21,76400 PLN
50 SAR54,41000 PLN
100 SAR108,82000 PLN
250 SAR272,05000 PLN
500 SAR544,10000 PLN
1000 SAR1.088,20000 PLN
2000 SAR2.176,40000 PLN
5000 SAR5.441,00000 PLN
10000 SAR10.882,00000 PLN