bin Arabistan riyalinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SAR → NOK çevirin

1.000 sar
2.928,12 nok

1,000SR SAR = 2,928kr NOK

09:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,94062,9406
Düşük2,81132,7861
Ortalama2,88282,8561
Değişim4.09%1.01%
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1 SAR → NOK istatistikleri

SAR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9406, en düşük 2,8113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8828 oldu. SAR → NOK kurundaki değişiklik 4.09 değerindeydi.

SAR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9406, en düşük 2,7861 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8561 oldu. SAR → NOK kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92457,9831,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,343200,94410,66641,7761,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Norveç Kronu
1 SAR2,92812 NOK
5 SAR14,64060 NOK
10 SAR29,28120 NOK
20 SAR58,56240 NOK
50 SAR146,40600 NOK
100 SAR292,81200 NOK
250 SAR732,03000 NOK
500 SAR1.464,06000 NOK
1000 SAR2.928,12000 NOK
2000 SAR5.856,24000 NOK
5000 SAR14.640,60000 NOK
10000 SAR29.281,20000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Arabistan Riyali
1 NOK0,34152 SAR
5 NOK1,70759 SAR
10 NOK3,41517 SAR
20 NOK6,83034 SAR
50 NOK17,07585 SAR
100 NOK34,15170 SAR
250 NOK85,37925 SAR
500 NOK170,75850 SAR
1000 NOK341,51700 SAR
2000 NOK683,03400 SAR
5000 NOK1.707,58500 SAR
10000 NOK3.415,17000 SAR