Arabistan riyalinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SAR → MOP çevirin

1.000 sar
2.147,60 mop

1.00000 SAR = 2.14760 MOP

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makau Patakası
1 SAR2.14760 MOP
5 SAR10.73800 MOP
10 SAR21.47600 MOP
20 SAR42.95200 MOP
50 SAR107.38000 MOP
100 SAR214.76000 MOP
250 SAR536.90000 MOP
500 SAR1073.80000 MOP
1000 SAR2147.60000 MOP
2000 SAR4295.20000 MOP
5000 SAR10738.00000 MOP
10000 SAR21476.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Arabistan Riyali
1 MOP0.46564 SAR
5 MOP2.32818 SAR
10 MOP4.65636 SAR
20 MOP9.31272 SAR
50 MOP23.28180 SAR
100 MOP46.56360 SAR
250 MOP116.40900 SAR
500 MOP232.81800 SAR
1000 MOP465.63600 SAR
2000 MOP931.27200 SAR
5000 MOP2328.18000 SAR
10000 MOP4656.36000 SAR