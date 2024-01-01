Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile SAR → MGA çevirin

1.000 sar
1.213.480 mga

1.00000 SAR = 1213.48000 MGA

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 SAR1213.48000 MGA
5 SAR6067.40000 MGA
10 SAR12134.80000 MGA
20 SAR24269.60000 MGA
50 SAR60674.00000 MGA
100 SAR121348.00000 MGA
250 SAR303370.00000 MGA
500 SAR606740.00000 MGA
1000 SAR1213480.00000 MGA
2000 SAR2426960.00000 MGA
5000 SAR6067400.00000 MGA
10000 SAR12134800.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Arabistan Riyali
1 MGA0.00082 SAR
5 MGA0.00412 SAR
10 MGA0.00824 SAR
20 MGA0.01648 SAR
50 MGA0.04120 SAR
100 MGA0.08241 SAR
250 MGA0.20602 SAR
500 MGA0.41204 SAR
1000 MGA0.82408 SAR
2000 MGA1.64815 SAR
5000 MGA4.12038 SAR
10000 MGA8.24075 SAR