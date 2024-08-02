Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine Geçmiş Döviz Kurları
Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) Madagaskar ariarisine (MGA) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - MGA için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Suudi Arabistan riyali → Madagaskar ariarisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Suudi Arabistan riyali Madagaskar ariarisine döviz kuru şu anda 1.208,360, dünden bu yana %-0.059 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.362 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali Madagaskar ariarisine döviz kuru en yüksek değeri 1.209,350 (01-08-2024) ile en düşük değeri 1.201,910 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.254 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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