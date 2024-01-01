2.000 Arabistan riyalinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → JEP çevirin

2.000 sar
418,70 jep

1,000SR SAR = 0,2094£ JEP

08:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20930,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.10%-1.50%
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1 SAR → JEP istatistikleri

SAR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2093, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → JEP kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

SAR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → JEP kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3880,92558,0551,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,336200,94410,66741,8281,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PKR

SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Jersey poundu
1 SAR0,20935 JEP
5 SAR1,04675 JEP
10 SAR2,09350 JEP
20 SAR4,18700 JEP
50 SAR10,46750 JEP
100 SAR20,93500 JEP
250 SAR52,33750 JEP
500 SAR104,67500 JEP
1000 SAR209,35000 JEP
2000 SAR418,70000 JEP
5000 SAR1.046,75000 JEP
10000 SAR2.093,50000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Arabistan Riyali
1 JEP4,77670 SAR
5 JEP23,88350 SAR
10 JEP47,76700 SAR
20 JEP95,53400 SAR
50 JEP238,83500 SAR
100 JEP477,67000 SAR
250 JEP1.194,17500 SAR
500 JEP2.388,35000 SAR
1000 JEP4.776,70000 SAR
2000 JEP9.553,40000 SAR
5000 JEP23.883,50000 SAR
10000 JEP47.767,00000 SAR