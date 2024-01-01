500 Arabistan riyalinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → JEP çevirin

500 sar
104,66 jep

1,000SR SAR = 0,2093£ JEP

08:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20930,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.10%-1.50%
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1 SAR → JEP istatistikleri

SAR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2093, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → JEP kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

SAR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → JEP kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3880,92558,0661,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,331200,92910,66641,8331,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Jersey poundu
1 SAR0,20933 JEP
5 SAR1,04664 JEP
10 SAR2,09328 JEP
20 SAR4,18656 JEP
50 SAR10,46640 JEP
100 SAR20,93280 JEP
250 SAR52,33200 JEP
500 SAR104,66400 JEP
1000 SAR209,32800 JEP
2000 SAR418,65600 JEP
5000 SAR1.046,64000 JEP
10000 SAR2.093,28000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Arabistan Riyali
1 JEP4,77719 SAR
5 JEP23,88595 SAR
10 JEP47,77190 SAR
20 JEP95,54380 SAR
50 JEP238,85950 SAR
100 JEP477,71900 SAR
250 JEP1.194,29750 SAR
500 JEP2.388,59500 SAR
1000 JEP4.777,19000 SAR
2000 JEP9.554,38000 SAR
5000 JEP23.885,95000 SAR
10000 JEP47.771,90000 SAR