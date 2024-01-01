Arabistan riyalinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SAR → BDT çevirin

1.000 sar
29.231,90 bdt

1.00000 SAR = 29.23190 BDT

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9995278.971.347250.928555.96321.533150.793745
1 INR0.012048313.36110.0162320.01118690.6742590.01847190.00956325
1 PKR0.003584610.29752110.004829370.003328330.2006070.005495770.00284527
1 CAD0.74225361.6066207.06610.68918541.53881.137990.58916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bangladeş Takası
1 SAR29.23190 BDT
5 SAR146.15950 BDT
10 SAR292.31900 BDT
20 SAR584.63800 BDT
50 SAR1461.59500 BDT
100 SAR2923.19000 BDT
250 SAR7307.97500 BDT
500 SAR14615.95000 BDT
1000 SAR29231.90000 BDT
2000 SAR58463.80000 BDT
5000 SAR146159.50000 BDT
10000 SAR292319.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Arabistan Riyali
1 BDT0.03421 SAR
5 BDT0.17105 SAR
10 BDT0.34209 SAR
20 BDT0.68418 SAR
50 BDT1.71046 SAR
100 BDT3.42092 SAR
250 BDT8.55230 SAR
500 BDT17.10460 SAR
1000 BDT34.20920 SAR
2000 BDT68.41840 SAR
5000 BDT171.04600 SAR
10000 BDT342.09200 SAR