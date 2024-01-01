Ruanda frangından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile RWF → PKR çevirin

1.000 rwf
219,27 pkr

1.00000 RWF = 0.21927 PKR

19:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.928651.347550.7938711.345851.5336218.956883.0126
1 EUR1.0768511.451110.8549251.449281.6514820.413689.3921
1 CAD0.7420870.68912810.5891220.9987381.1380814.067661.6026
1 GBP1.259651.169691.6974411.69531.9318323.8789104.567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Pakistan Rupisi
1 RWF0.21927 PKR
5 RWF1.09634 PKR
10 RWF2.19268 PKR
20 RWF4.38536 PKR
50 RWF10.96340 PKR
100 RWF21.92680 PKR
250 RWF54.81700 PKR
500 RWF109.63400 PKR
1000 RWF219.26800 PKR
2000 RWF438.53600 PKR
5000 RWF1096.34000 PKR
10000 RWF2192.68000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ruanda Frangı
1 PKR4.56063 RWF
5 PKR22.80315 RWF
10 PKR45.60630 RWF
20 PKR91.21260 RWF
50 PKR228.03150 RWF
100 PKR456.06300 RWF
250 PKR1140.15750 RWF
500 PKR2280.31500 RWF
1000 PKR4560.63000 RWF
2000 PKR9121.26000 RWF
5000 PKR22803.15000 RWF
10000 PKR45606.30000 RWF