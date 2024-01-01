100 Pakistan rupisinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile PKR → RWF çevirin

1,000₨ PKR = 4,929R₣ RWF

11:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 PKR → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,92894,9289
Düşük4,86514,7468
Ortalama4,89744,8437
Değişim1.11%3.58%
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1 PKR → RWF istatistikleri

PKR → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9289, en düşük 4,8651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8974 oldu. PKR → RWF kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

PKR → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9289, en düşük 4,7468 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8437 oldu. PKR → RWF kurundaki değişiklik 3.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4170,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9460,8353,871,4853,95636,388
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50514,6341,7794,73643,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ruanda Frangı
1 PKR4,92891 RWF
5 PKR24,64455 RWF
10 PKR49,28910 RWF
20 PKR98,57820 RWF
50 PKR246,44550 RWF
100 PKR492,89100 RWF
250 PKR1.232,22750 RWF
500 PKR2.464,45500 RWF
1000 PKR4.928,91000 RWF
2000 PKR9.857,82000 RWF
5000 PKR24.644,55000 RWF
10000 PKR49.289,10000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Pakistan Rupisi
1 RWF0,20289 PKR
5 RWF1,01443 PKR
10 RWF2,02885 PKR
20 RWF4,05770 PKR
50 RWF10,14425 PKR
100 RWF20,28850 PKR
250 RWF50,72125 PKR
500 RWF101,44250 PKR
1000 RWF202,88500 PKR
2000 RWF405,77000 PKR
5000 RWF1.014,42500 PKR
10000 RWF2.028,85000 PKR