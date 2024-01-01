10 bin Ruanda frangından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile RWF → PKR çevirin

10.000 rwf
2.117,84 pkr

1,000R₣ RWF = 0,2118₨ PKR

06:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21290,2157
Düşük0,21140,2114
Ortalama0,21210,2133
Değişim-0.53%-1.61%
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1 RWF → PKR istatistikleri

RWF → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2129, en düşük 0,2114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2121 oldu. RWF → PKR kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

RWF → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2157, en düşük 0,2114 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2133 oldu. RWF → PKR kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3850,7851,3331,53318,22583,73
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65619,68990,458
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,15460,436
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95223,216106,664

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Pakistan Rupisi
1 RWF0,21178 PKR
5 RWF1,05892 PKR
10 RWF2,11784 PKR
20 RWF4,23568 PKR
50 RWF10,58920 PKR
100 RWF21,17840 PKR
250 RWF52,94600 PKR
500 RWF105,89200 PKR
1000 RWF211,78400 PKR
2000 RWF423,56800 PKR
5000 RWF1.058,92000 PKR
10000 RWF2.117,84000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ruanda Frangı
1 PKR4,72180 RWF
5 PKR23,60900 RWF
10 PKR47,21800 RWF
20 PKR94,43600 RWF
50 PKR236,09000 RWF
100 PKR472,18000 RWF
250 PKR1.180,45000 RWF
500 PKR2.360,90000 RWF
1000 PKR4.721,80000 RWF
2000 PKR9.443,60000 RWF
5000 PKR23.609,00000 RWF
10000 PKR47.218,00000 RWF