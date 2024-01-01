Ruanda frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RWF → KES çevirin

1.000 rwf
116 kes

1.00000 RWF = 0.11584 KES

19:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.928551.347350.7938081.345751.5333918.954483.0087
1 EUR1.0769511.451030.854881.449311.6513820.412989.3962
1 CAD0.7421980.68916610.5891630.9988121.1380814.067961.6089
1 GBP1.259751.169751.6973211.695311.9316923.8778104.57

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Ruanda frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kenya Şilini
1 RWF0.11584 KES
5 RWF0.57920 KES
10 RWF1.15839 KES
20 RWF2.31678 KES
50 RWF5.79195 KES
100 RWF11.58390 KES
250 RWF28.95975 KES
500 RWF57.91950 KES
1000 RWF115.83900 KES
2000 RWF231.67800 KES
5000 RWF579.19500 KES
10000 RWF1158.39000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Ruanda Frangı
1 KES8.63265 RWF
5 KES43.16325 RWF
10 KES86.32650 RWF
20 KES172.65300 RWF
50 KES431.63250 RWF
100 KES863.26500 RWF
250 KES2158.16250 RWF
500 KES4316.32500 RWF
1000 KES8632.65000 RWF
2000 KES17265.30000 RWF
5000 KES43163.25000 RWF
10000 KES86326.50000 RWF