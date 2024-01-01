Ruanda frangından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RWF → JEP çevirin

1.000 rwf
0,62 jep

1.00000 RWF = 0.00062 JEP

19:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0769589.39621.451031.651380.9473118.3637
1 GBP1.1697511.25975104.571.697321.931691.1081221.4808
1 USD0.928550.793808183.00871.347351.533390.8796517.0516
1 INR0.01118620.009562950.012046910.01623140.01847260.01059710.205419

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Ruanda frangından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Jersey poundu
1 RWF0.00062 JEP
5 RWF0.00312 JEP
10 RWF0.00624 JEP
20 RWF0.01248 JEP
50 RWF0.03120 JEP
100 RWF0.06239 JEP
250 RWF0.15598 JEP
500 RWF0.31196 JEP
1000 RWF0.62393 JEP
2000 RWF1.24785 JEP
5000 RWF3.11963 JEP
10000 RWF6.23926 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Ruanda Frangı
1 JEP1602.76000 RWF
5 JEP8013.80000 RWF
10 JEP16027.60000 RWF
20 JEP32055.20000 RWF
50 JEP80138.00000 RWF
100 JEP160276.00000 RWF
250 JEP400690.00000 RWF
500 JEP801380.00000 RWF
1000 JEP1602760.00000 RWF
2000 JEP3205520.00000 RWF
5000 JEP8013800.00000 RWF
10000 JEP16027600.00000 RWF