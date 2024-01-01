10 bin Ruanda frangından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile RWF → EGP çevirin

10.000 rwf
369,76 egp

1,000R₣ RWF = 0,03698E£ EGP

05:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03700,0371
Düşük0,03650,0360
Ortalama0,03670,0365
Değişim0.71%-0.19%
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1 RWF → EGP istatistikleri

RWF → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0370, en düşük 0,0365 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0367 oldu. RWF → EGP kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

RWF → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0371, en düşük 0,0360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0365 oldu. RWF → EGP kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25583,739
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,7190,413
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16860,402
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,234106,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Mısır Lirası
1 RWF0,03698 EGP
5 RWF0,18488 EGP
10 RWF0,36976 EGP
20 RWF0,73952 EGP
50 RWF1,84879 EGP
100 RWF3,69758 EGP
250 RWF9,24395 EGP
500 RWF18,48790 EGP
1000 RWF36,97580 EGP
2000 RWF73,95160 EGP
5000 RWF184,87900 EGP
10000 RWF369,75800 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Ruanda Frangı
1 EGP27,04470 RWF
5 EGP135,22350 RWF
10 EGP270,44700 RWF
20 EGP540,89400 RWF
50 EGP1.352,23500 RWF
100 EGP2.704,47000 RWF
250 EGP6.761,17500 RWF
500 EGP13.522,35000 RWF
1000 EGP27.044,70000 RWF
2000 EGP54.089,40000 RWF
5000 EGP135.223,50000 RWF
10000 EGP270.447,00000 RWF