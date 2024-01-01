20 Mısır lirasından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile EGP → RWF çevirin

1,000E£ EGP = 27,72R₣ RWF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → RWF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RWF
1 EGP → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,927127,9271
Düşük27,554127,1220
Ortalama27,781227,6807
Değişim-0.48%1.95%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → RWF istatistikleri

EGP → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,9271, en düşük 27,5541 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,7812 oldu. EGP → RWF kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

EGP → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,9271, en düşük 27,1220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,6807 oldu. EGP → RWF kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Ruanda Frangı
1 EGP27,72260 RWF
5 EGP138,61300 RWF
10 EGP277,22600 RWF
20 EGP554,45200 RWF
50 EGP1.386,13000 RWF
100 EGP2.772,26000 RWF
250 EGP6.930,65000 RWF
500 EGP13.861,30000 RWF
1000 EGP27.722,60000 RWF
2000 EGP55.445,20000 RWF
5000 EGP138.613,00000 RWF
10000 EGP277.226,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Mısır Lirası
1 RWF0,03607 EGP
5 RWF0,18036 EGP
10 RWF0,36072 EGP
20 RWF0,72143 EGP
50 RWF1,80358 EGP
100 RWF3,60716 EGP
250 RWF9,01790 EGP
500 RWF18,03580 EGP
1000 RWF36,07160 EGP
2000 RWF72,14320 EGP
5000 RWF180,35800 EGP
10000 RWF360,71600 EGP