5.000 Ruanda frangından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile RWF → CZK çevirin

5.000 rwf
89,00 czk

1,000R₣ RWF = 0,01780Kč CZK

05:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → CZK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01780,0180
Düşük0,01760,0173
Ortalama0,01770,0177
Değişim0.18%-1.03%
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1 RWF → CZK istatistikleri

RWF → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0177 oldu. RWF → CZK kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

RWF → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0180, en düşük 0,0173 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0177 oldu. RWF → CZK kurundaki değişiklik -1.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25583,735
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,70790,397
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16760,396
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,232106,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 RWF0,01780 CZK
5 RWF0,08900 CZK
10 RWF0,17801 CZK
20 RWF0,35601 CZK
50 RWF0,89003 CZK
100 RWF1,78007 CZK
250 RWF4,45018 CZK
500 RWF8,90035 CZK
1000 RWF17,80070 CZK
2000 RWF35,60140 CZK
5000 RWF89,00350 CZK
10000 RWF178,00700 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ruanda Frangı
1 CZK56,17760 RWF
5 CZK280,88800 RWF
10 CZK561,77600 RWF
20 CZK1.123,55200 RWF
50 CZK2.808,88000 RWF
100 CZK5.617,76000 RWF
250 CZK14.044,40000 RWF
500 CZK28.088,80000 RWF
1000 CZK56.177,60000 RWF
2000 CZK112.355,20000 RWF
5000 CZK280.888,00000 RWF
10000 CZK561.776,00000 RWF