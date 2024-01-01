bin Ruanda frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RWF → AED çevirin

1.000 rwf
2,79 aed

1,000R₣ RWF = 0,002789د.إ AED

05:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00280,0028
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00280,0028
Değişim-0.43%-1.68%
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1 RWF → AED istatistikleri

RWF → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. RWF → AED kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. RWF → AED kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25383,727
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65719,7190,413
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10713,17160,416
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95323,231106,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RWF0,00279 AED
5 RWF0,01395 AED
10 RWF0,02789 AED
20 RWF0,05578 AED
50 RWF0,13946 AED
100 RWF0,27891 AED
250 RWF0,69728 AED
500 RWF1,39455 AED
1000 RWF2,78910 AED
2000 RWF5,57820 AED
5000 RWF13,94550 AED
10000 RWF27,89100 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Ruanda Frangı
1 AED358,53800 RWF
5 AED1.792,69000 RWF
10 AED3.585,38000 RWF
20 AED7.170,76000 RWF
50 AED17.926,90000 RWF
100 AED35.853,80000 RWF
250 AED89.634,50000 RWF
500 AED179.269,00000 RWF
1000 AED358.538,00000 RWF
2000 AED717.076,00000 RWF
5000 AED1.792.690,00000 RWF
10000 AED3.585.380,00000 RWF