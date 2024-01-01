20 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile AED → RWF çevirin

20 aed
7.034 rwf

1,000 AED = 351,7 RWF

20:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Ruanda Frangı
1 AED351,69900 RWF
5 AED1.758,49500 RWF
10 AED3.516,99000 RWF
20 AED7.033,98000 RWF
50 AED17.584,95000 RWF
100 AED35.169,90000 RWF
250 AED87.924,75000 RWF
500 AED175.849,50000 RWF
1000 AED351.699,00000 RWF
2000 AED703.398,00000 RWF
5000 AED1.758.495,00000 RWF
10000 AED3.516.990,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RWF0,00284 AED
5 RWF0,01422 AED
10 RWF0,02843 AED
20 RWF0,05687 AED
50 RWF0,14217 AED
100 RWF0,28433 AED
250 RWF0,71084 AED
500 RWF1,42167 AED
1000 RWF2,84334 AED
2000 RWF5,68668 AED
5000 RWF14,21670 AED
10000 RWF28,43340 AED