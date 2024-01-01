Ruanda frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile RWF → AED çevirin

1.000 rwf
2,89 aed

1.00000 RWF = 0.00289 AED

19:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.928551.347350.7937771.34581.5333918.957483.0106
1 EUR1.0769511.451030.854871.449361.6513820.416289.3983
1 CAD0.7421980.68916610.5891390.998851.1380814.070161.6103
1 GBP1.25981.169771.6973911.695441.9317623.8825104.577

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Ruanda frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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RWF → AUD

RWF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 RWF0.00289 AED
5 RWF0.01445 AED
10 RWF0.02889 AED
20 RWF0.05778 AED
50 RWF0.14446 AED
100 RWF0.28891 AED
250 RWF0.72228 AED
500 RWF1.44455 AED
1000 RWF2.88910 AED
2000 RWF5.77820 AED
5000 RWF14.44550 AED
10000 RWF28.89100 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Ruanda Frangı
1 AED346.12900 RWF
5 AED1730.64500 RWF
10 AED3461.29000 RWF
20 AED6922.58000 RWF
50 AED17306.45000 RWF
100 AED34612.90000 RWF
250 AED86532.25000 RWF
500 AED173064.50000 RWF
1000 AED346129.00000 RWF
2000 AED692258.00000 RWF
5000 AED1730645.00000 RWF
10000 AED3461290.00000 RWF