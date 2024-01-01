bin Rus rublesinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile RUB → KRW çevirin

1.000 rub
16.044 krw

1,000руб RUB = 16,04₩ KRW

03:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KRW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,272616,5547
Düşük15,519914,7547
Ortalama15,804215,5052
Değişim2.32%8.21%
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1 RUB → KRW istatistikleri

RUB → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,2726, en düşük 15,5199 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8042 oldu. RUB → KRW kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

RUB → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,5547, en düşük 14,7547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,5052 oldu. RUB → KRW kurundaki değişiklik 8.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5361,33683,737
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6581,44290,381
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Güney Kore Wonu
1 RUB16,04390 KRW
5 RUB80,21950 KRW
10 RUB160,43900 KRW
20 RUB320,87800 KRW
50 RUB802,19500 KRW
100 RUB1.604,39000 KRW
250 RUB4.010,97500 KRW
500 RUB8.021,95000 KRW
1000 RUB16.043,90000 KRW
2000 RUB32.087,80000 KRW
5000 RUB80.219,50000 KRW
10000 RUB160.439,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Rus Rublesi
1 KRW0,06233 RUB
5 KRW0,31165 RUB
10 KRW0,62329 RUB
20 KRW1,24658 RUB
50 KRW3,11646 RUB
100 KRW6,23292 RUB
250 KRW15,58230 RUB
500 KRW31,16460 RUB
1000 KRW62,32920 RUB
2000 KRW124,65840 RUB
5000 KRW311,64600 RUB
10000 KRW623,29200 RUB
20000 KRW1.246,58400 RUB
30000 KRW1.869,87600 RUB
40000 KRW2.493,16800 RUB
50000 KRW3.116,46000 RUB