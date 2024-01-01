Rus rublesinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RUB → JEP çevirin

1.000 rub
8,59 jep

1.00000 RUB = 0.00859 JEP

19:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.077189.41011.451121.651360.94703518.3607
1 GBP1.1696911.25995104.5881.697471.93171.1077321.4776
1 USD0.92840.793682183.011.347251.533150.8792517.0464
1 INR0.01118440.009561290.012046710.016230.01846950.01059210.205354

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Rus rublesinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Jersey poundu
1 RUB0.00859 JEP
5 RUB0.04293 JEP
10 RUB0.08586 JEP
20 RUB0.17173 JEP
50 RUB0.42931 JEP
100 RUB0.85862 JEP
250 RUB2.14656 JEP
500 RUB4.29312 JEP
1000 RUB8.58625 JEP
2000 RUB17.17250 JEP
5000 RUB42.93125 JEP
10000 RUB85.86250 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Rus Rublesi
1 JEP116.46500 RUB
5 JEP582.32500 RUB
10 JEP1164.65000 RUB
20 JEP2329.30000 RUB
50 JEP5823.25000 RUB
100 JEP11646.50000 RUB
250 JEP29116.25000 RUB
500 JEP58232.50000 RUB
1000 JEP116465.00000 RUB
2000 JEP232930.00000 RUB
5000 JEP582325.00000 RUB
10000 JEP1164650.00000 RUB