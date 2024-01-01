10 bin Rus rublesinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → BND çevirin

10.000 rub
156,21 bnd

1,000руб RUB = 0,01562B$ BND

02:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01580,0162
Düşük0,01510,0146
Ortalama0,01540,0152
Değişim2.17%5.90%
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1 RUB → BND istatistikleri

RUB → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0158, en düşük 0,0151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0154 oldu. RUB → BND kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.

RUB → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0162, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0152 oldu. RUB → BND kurundaki değişiklik 5.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2350,7861,5391,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8050,8481,661,44290,33
1 CAD0,7210,66815,2140,5671,1090,96360,344
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Brunei Doları
1 RUB0,01562 BND
5 RUB0,07810 BND
10 RUB0,15621 BND
20 RUB0,31242 BND
50 RUB0,78105 BND
100 RUB1,56209 BND
250 RUB3,90523 BND
500 RUB7,81045 BND
1000 RUB15,62090 BND
2000 RUB31,24180 BND
5000 RUB78,10450 BND
10000 RUB156,20900 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Rus Rublesi
1 BND64,01680 RUB
5 BND320,08400 RUB
10 BND640,16800 RUB
20 BND1.280,33600 RUB
50 BND3.200,84000 RUB
100 BND6.401,68000 RUB
250 BND16.004,20000 RUB
500 BND32.008,40000 RUB
1000 BND64.016,80000 RUB
2000 BND128.033,60000 RUB
5000 BND320.084,00000 RUB
10000 BND640.168,00000 RUB