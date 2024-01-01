100 Sırp dinarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile RSD → WST çevirin

100 rsd
2,53 wst

1,000РСД RSD = 0,02535WS$ WST

01:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02570,0257
Düşük0,02490,0247
Ortalama0,02530,0251
Değişim1.75%0.38%
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1 RSD → WST istatistikleri

RSD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0257, en düşük 0,0249 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0253 oldu. RSD → WST kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

RSD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0257, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0251 oldu. RSD → WST kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8890,78618,2821,3871,33783,745
1 EUR1,079120,3830,84819,7281,4961,44390,37
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,434
1 GBP1,2731,17924,037123,2651,7641,702106,57

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Samoa Talası
1 RSD0,02535 WST
5 RSD0,12674 WST
10 RSD0,25348 WST
20 RSD0,50695 WST
50 RSD1,26738 WST
100 RSD2,53475 WST
250 RSD6,33688 WST
500 RSD12,67375 WST
1000 RSD25,34750 WST
2000 RSD50,69500 WST
5000 RSD126,73750 WST
10000 RSD253,47500 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Sırp Dinarı
1 WST39,45160 RSD
5 WST197,25800 RSD
10 WST394,51600 RSD
20 WST789,03200 RSD
50 WST1.972,58000 RSD
100 WST3.945,16000 RSD
250 WST9.862,90000 RSD
500 WST19.725,80000 RSD
1000 WST39.451,60000 RSD
2000 WST78.903,20000 RSD
5000 WST197.258,00000 RSD
10000 WST394.516,00000 RSD