2.000 Samoa talasından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile WST → RSD çevirin

1,000WS$ WST = 39,84РСД RSD

06:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 WST → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek40,801040,8010
Düşük38,820838,4902
Ortalama39,913839,4194
Değişim1.13%3.31%
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1 WST → RSD istatistikleri

WST → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 40,8010, en düşük 38,8208 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 39,9138 oldu. WST → RSD kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

WST → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 40,8010, en düşük 38,4902 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,4194 oldu. WST → RSD kurundaki değişiklik 3.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9551,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62619,0091,4840,83589,3571,417
1 AUD0,6510,615111,6880,9130,51454,9440,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7010,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Sırp Dinarı
1 WST39,83570 RSD
5 WST199,17850 RSD
10 WST398,35700 RSD
20 WST796,71400 RSD
50 WST1.991,78500 RSD
100 WST3.983,57000 RSD
250 WST9.958,92500 RSD
500 WST19.917,85000 RSD
1000 WST39.835,70000 RSD
2000 WST79.671,40000 RSD
5000 WST199.178,50000 RSD
10000 WST398.357,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Samoa Talası
1 RSD0,02510 WST
5 RSD0,12552 WST
10 RSD0,25103 WST
20 RSD0,50206 WST
50 RSD1,25516 WST
100 RSD2,51031 WST
250 RSD6,27578 WST
500 RSD12,55155 WST
1000 RSD25,10310 WST
2000 RSD50,20620 WST
5000 RSD125,51550 WST
10000 RSD251,03100 WST