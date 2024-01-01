10 Sırp dinarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile RSD → MYR çevirin

10 rsd
0,42 myr

1,000РСД RSD = 0,04202RM MYR

01:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04360,0437
Düşük0,04200,0420
Ortalama0,04330,0434
Değişim-3.30%-3.60%
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1 RSD → MYR istatistikleri

RSD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0436, en düşük 0,0420 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0433 oldu. RSD → MYR kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.

RSD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0437, en düşük 0,0420 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0434 oldu. RSD → MYR kurundaki değişiklik -3.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9430,78618,2871,3881,33783,747
1 EUR1,079120,4410,84819,7331,4981,44390,372
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,421
1 GBP1,2721,17924,096123,2621,7651,701106,531

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Malezya Ringiti
1 RSD0,04202 MYR
5 RSD0,21010 MYR
10 RSD0,42020 MYR
20 RSD0,84040 MYR
50 RSD2,10101 MYR
100 RSD4,20202 MYR
250 RSD10,50505 MYR
500 RSD21,01010 MYR
1000 RSD42,02020 MYR
2000 RSD84,04040 MYR
5000 RSD210,10100 MYR
10000 RSD420,20200 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Sırp Dinarı
1 MYR23,79810 RSD
5 MYR118,99050 RSD
10 MYR237,98100 RSD
20 MYR475,96200 RSD
50 MYR1.189,90500 RSD
100 MYR2.379,81000 RSD
250 MYR5.949,52500 RSD
500 MYR11.899,05000 RSD
1000 MYR23.798,10000 RSD
2000 MYR47.596,20000 RSD
5000 MYR118.990,50000 RSD
10000 MYR237.981,00000 RSD