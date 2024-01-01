20 Sırp dinarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile RSD → JPY çevirin

20 rsd
28 jpy

1,000РСД RSD = 1,378¥ JPY

00:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,49591,4959
Düşük1,37751,3775
Ortalama1,45621,4509
Değişim-7.51%-2.08%
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1 RSD → JPY istatistikleri

RSD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4959, en düşük 1,3775 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4562 oldu. RSD → JPY kurundaki değişiklik -7.51 değerindeydi.

RSD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4959, en düşük 1,3775 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4509 oldu. RSD → JPY kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,950,78618,3081,3881,33783,737
1 EUR1,079120,450,84819,7581,4981,44290,365
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,419
1 GBP1,2731,17924,115123,2981,7661,701106,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Japon Yeni
1 RSD1,37757 JPY
5 RSD6,88785 JPY
10 RSD13,77570 JPY
20 RSD27,55140 JPY
50 RSD68,87850 JPY
100 RSD137,75700 JPY
250 RSD344,39250 JPY
500 RSD688,78500 JPY
1000 RSD1.377,57000 JPY
2000 RSD2.755,14000 JPY
5000 RSD6.887,85000 JPY
10000 RSD13.775,70000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Sırp Dinarı
100 JPY72,59160 RSD
1000 JPY725,91600 RSD
1500 JPY1.088,87400 RSD
2000 JPY1.451,83200 RSD
3000 JPY2.177,74800 RSD
5000 JPY3.629,58000 RSD
5400 JPY3.919,94640 RSD
10000 JPY7.259,16000 RSD
15000 JPY10.888,74000 RSD
20000 JPY14.518,32000 RSD
25000 JPY18.147,90000 RSD
30000 JPY21.777,48000 RSD