50 Sırp dinarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile RSD → JPY çevirin
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|1 RSD → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1,4959
|1,4959
|Düşük
|1,3775
|1,3775
|Ortalama
|1,4562
|1,4509
|Değişim
|-7.51%
|-2.08%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RSD → JPY istatistikleri
RSD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4959, en düşük 1,3775 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4562 oldu. RSD → JPY kurundaki değişiklik -7.51 değerindeydi.
RSD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4959, en düşük 1,3775 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4509 oldu. RSD → JPY kurundaki değişiklik -2.08 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Sırp Dinarı
|100 JPY
|72,59160 RSD
|1000 JPY
|725,91600 RSD
|1500 JPY
|1.088,87400 RSD
|2000 JPY
|1.451,83200 RSD
|3000 JPY
|2.177,74800 RSD
|5000 JPY
|3.629,58000 RSD
|5400 JPY
|3.919,94640 RSD
|10000 JPY
|7.259,16000 RSD
|15000 JPY
|10.888,74000 RSD
|20000 JPY
|14.518,32000 RSD
|25000 JPY
|18.147,90000 RSD
|30000 JPY
|21.777,48000 RSD