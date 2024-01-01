2.000 Sırp dinarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile RSD → BDT çevirin

2.000 rsd
2.165,80 bdt

1,000РСД RSD = 1,083Tk BDT

00:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,09651,0965
Düşük1,08231,0049
Ortalama1,08921,0790
Değişim0.05%7.77%
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1 RSD → BDT istatistikleri

RSD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0965, en düşük 1,0823 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0892 oldu. RSD → BDT kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

RSD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0965, en düşük 1,0049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0790 oldu. RSD → BDT kurundaki değişiklik 7.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9370,78618,2951,3891,33783,733
1 EUR1,078120,4220,84819,7311,4981,44290,302
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,422
1 GBP1,2721,1824,094123,2781,7671,701106,538

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Bangladeş Takası
1 RSD1,08290 BDT
5 RSD5,41450 BDT
10 RSD10,82900 BDT
20 RSD21,65800 BDT
50 RSD54,14500 BDT
100 RSD108,29000 BDT
250 RSD270,72500 BDT
500 RSD541,45000 BDT
1000 RSD1.082,90000 BDT
2000 RSD2.165,80000 BDT
5000 RSD5.414,50000 BDT
10000 RSD10.829,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Sırp Dinarı
1 BDT0,92345 RSD
5 BDT4,61724 RSD
10 BDT9,23447 RSD
20 BDT18,46894 RSD
50 BDT46,17235 RSD
100 BDT92,34470 RSD
250 BDT230,86175 RSD
500 BDT461,72350 RSD
1000 BDT923,44700 RSD
2000 BDT1.846,89400 RSD
5000 BDT4.617,23500 RSD
10000 BDT9.234,47000 RSD