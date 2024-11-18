100 Romanya leyinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RON → NZD çevirin

1,000L RON = 0,3615$ NZD

23:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 RON → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36640,3664
Düşük0,35900,3528
Ortalama0,36230,3601
Değişim0.45%-0.42%
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1 RON → NZD istatistikleri

RON → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3664, en düşük 0,3590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3623 oldu. RON → NZD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

RON → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3664, en düşük 0,3528 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3601 oldu. RON → NZD kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,397
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,436
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,208
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Yeni Zelanda Doları
1 RON0,36147 NZD
5 RON1,80734 NZD
10 RON3,61468 NZD
20 RON7,22936 NZD
50 RON18,07340 NZD
100 RON36,14680 NZD
250 RON90,36700 NZD
500 RON180,73400 NZD
1000 RON361,46800 NZD
2000 RON722,93600 NZD
5000 RON1.807,34000 NZD
10000 RON3.614,68000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Rumen Leyi
1 NZD2,76650 RON
5 NZD13,83250 RON
10 NZD27,66500 RON
20 NZD55,33000 RON
50 NZD138,32500 RON
100 NZD276,65000 RON
250 NZD691,62500 RON
500 NZD1.383,25000 RON
1000 NZD2.766,50000 RON
2000 NZD5.533,00000 RON
5000 NZD13.832,50000 RON
10000 NZD27.665,00000 RON