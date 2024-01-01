2.000 Romanya leyinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile RON → MVR çevirin

1,000L RON = 3,284MVR MVR

23:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 RON → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,37453,4659
Düşük3,23313,2331
Ortalama3,32083,3788
Değişim-2.45%-4.75%
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1 RON → MVR istatistikleri

RON → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3745, en düşük 3,2331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3208 oldu. RON → MVR kurundaki değişiklik -2.45 değerindeydi.

RON → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4659, en düşük 3,2331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3788 oldu. RON → MVR kurundaki değişiklik -4.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,396
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,422
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,199
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57454,904

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Maldivler Rufiyaası
1 RON3,28368 MVR
5 RON16,41840 MVR
10 RON32,83680 MVR
20 RON65,67360 MVR
50 RON164,18400 MVR
100 RON328,36800 MVR
250 RON820,92000 MVR
500 RON1.641,84000 MVR
1000 RON3.283,68000 MVR
2000 RON6.567,36000 MVR
5000 RON16.418,40000 MVR
10000 RON32.836,80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Rumen Leyi
1 MVR0,30454 RON
5 MVR1,52268 RON
10 MVR3,04536 RON
20 MVR6,09072 RON
50 MVR15,22680 RON
100 MVR30,45360 RON
250 MVR76,13400 RON
500 MVR152,26800 RON
1000 MVR304,53600 RON
2000 MVR609,07200 RON
5000 MVR1.522,68000 RON
10000 MVR3.045,36000 RON