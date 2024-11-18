10 bin Romanya leyinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile RON → JPY çevirin

1,000L RON = 32,92¥ JPY

23:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 RON → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,448933,4489
Düşük32,677531,3621
Ortalama33,058032,5273
Değişim0.73%1.32%
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1 RON → JPY istatistikleri

RON → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,4489, en düşük 32,6775 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,0580 oldu. RON → JPY kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

RON → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33,4489, en düşük 31,3621 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,5273 oldu. RON → JPY kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,4
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,418
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,193
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,898

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Japon Yeni
1 RON32,91630 JPY
5 RON164,58150 JPY
10 RON329,16300 JPY
20 RON658,32600 JPY
50 RON1.645,81500 JPY
100 RON3.291,63000 JPY
250 RON8.229,07500 JPY
500 RON16.458,15000 JPY
1000 RON32.916,30000 JPY
2000 RON65.832,60000 JPY
5000 RON164.581,50000 JPY
10000 RON329.163,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Rumen Leyi
100 JPY3,03800 RON
1000 JPY30,38000 RON
1500 JPY45,57000 RON
2000 JPY60,76000 RON
3000 JPY91,14000 RON
5000 JPY151,90000 RON
5400 JPY164,05200 RON
10000 JPY303,80000 RON
15000 JPY455,70000 RON
20000 JPY607,60000 RON
25000 JPY759,50000 RON
30000 JPY911,40000 RON