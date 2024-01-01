RON - JPY Döviz Kuru Tablosu

Rumen leyi, Romanya'nın para birimidir. Para birimi kodu ve döviz simgesi RON şeklindedir. Para birimini tanımlamak için başka bir sembol bulunmamaktadır. Tekil hâlininin "1 leu", çoğul hâlinin de "2 lei" olarak yazıldığını görürsünüz. Ley itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı beş basamaklıdır. Rumen leyi, popüler olarak euro ile takas... RON hakkında daha fazla bilgi edinin

Japon yeni

Japon yeni

Dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan Japon yeni, Japonya'nın resmi para birimidir. En çok işlem gören üçüncü para birimidir ve ayrıca İngiliz sterlini ve ABD doları için rezerv para birimi olarak kullanılmaktadır. İtibari bir para birimidir.



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