RON - CHF Döviz Kuru Tablosu

Rumen leyi, Romanya'nın para birimidir. Para birimi kodu ve döviz simgesi RON şeklindedir. Para birimini tanımlamak için başka bir sembol bulunmamaktadır. Tekil hâlininin "1 leu", çoğul hâlinin de "2 lei" olarak yazıldığını görürsünüz. Ley itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı beş basamaklıdır. Rumen leyi, popüler olarak euro ile takas... RON hakkında daha fazla bilgi edinin

İsviçre frangı

İsviçre frangı

İsviçre frangı, İsviçre'nin para birimidir. İsviçre frangı popüler olarak euro ile takas edilir. Frank "Fr" veya "SFr" veya "FS" şeklinde gösterilir ve para birimi kodu CHF'dir. İsviçre frangı itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İsviçre frangı Almanya'da 'franken', Fransızca ve Romanşça'da 'franc' ve İtalyanca'da franco olarak...



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