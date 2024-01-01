20 Romanya leyinden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile RON → HNL çevirin

1,000L RON = 5,369L HNL

22:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 RON → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,51455,5886
Düşük5,32525,3252
Ortalama5,43575,4956
Değişim-1.98%-3.16%
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1 RON → HNL istatistikleri

RON → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,5145, en düşük 5,3252 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,4357 oldu. RON → HNL kurundaki değişiklik -1.98 değerindeydi.

RON → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5886, en düşük 5,3252 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,4956 oldu. RON → HNL kurundaki değişiklik -3.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,46
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Honduras Lempirası
1 RON5,36901 HNL
5 RON26,84505 HNL
10 RON53,69010 HNL
20 RON107,38020 HNL
50 RON268,45050 HNL
100 RON536,90100 HNL
250 RON1.342,25250 HNL
500 RON2.684,50500 HNL
1000 RON5.369,01000 HNL
2000 RON10.738,02000 HNL
5000 RON26.845,05000 HNL
10000 RON53.690,10000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Rumen Leyi
1 HNL0,18625 RON
5 HNL0,93127 RON
10 HNL1,86254 RON
20 HNL3,72508 RON
50 HNL9,31270 RON
100 HNL18,62540 RON
250 HNL46,56350 RON
500 HNL93,12700 RON
1000 HNL186,25400 RON
2000 HNL372,50800 RON
5000 HNL931,27000 RON
10000 HNL1.862,54000 RON