100 Romanya leyinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile RON → GYD çevirin

1,000L RON = 44,55GY$ GYD

22:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 RON → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek45,757547,0266
Düşük44,185544,1855
Ortalama45,203246,0329
Değişim-2.55%-4.70%
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1 RON → GYD istatistikleri

RON → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 45,7575, en düşük 44,1855 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 45,2032 oldu. RON → GYD kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

RON → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 47,0266, en düşük 44,1855 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 46,0329 oldu. RON → GYD kurundaki değişiklik -4.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,46
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Guyana Doları
1 RON44,54850 GYD
5 RON222,74250 GYD
10 RON445,48500 GYD
20 RON890,97000 GYD
50 RON2.227,42500 GYD
100 RON4.454,85000 GYD
250 RON11.137,12500 GYD
500 RON22.274,25000 GYD
1000 RON44.548,50000 GYD
2000 RON89.097,00000 GYD
5000 RON222.742,50000 GYD
10000 RON445.485,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Rumen Leyi
1 GYD0,02245 RON
5 GYD0,11224 RON
10 GYD0,22447 RON
20 GYD0,44895 RON
50 GYD1,12237 RON
100 GYD2,24474 RON
250 GYD5,61185 RON
500 GYD11,22370 RON
1000 GYD22,44740 RON
2000 GYD44,89480 RON
5000 GYD112,23700 RON
10000 GYD224,47400 RON