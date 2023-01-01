100 Guyana dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile GYD → RON çevirin

100 gyd
2.24 ron

1.00000 GYD = 0.02244 RON

11:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GYD → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 RON
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864651.059688.01091.42231.633170.96718.4954
1GBP1.1565411.2253101.7741.644721.888561.1183721.3877
1USD0.943750.816127183.06051.34231.541310.9126517.4551
1INR0.01136220.009825690.012039410.01616050.01855640.01098780.210149

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Rumen Leyi
1 GYD0.02244 RON
5 GYD0.11218 RON
10 GYD0.22436 RON
20 GYD0.44872 RON
50 GYD1.12179 RON
100 GYD2.24358 RON
250 GYD5.60895 RON
500 GYD11.21790 RON
1000 GYD22.43580 RON
2000 GYD44.87160 RON
5000 GYD112.17900 RON
10000 GYD224.35800 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Guyana Doları
1 RON44.57170 GYD
5 RON222.85850 GYD
10 RON445.71700 GYD
20 RON891.43400 GYD
50 RON2228.58500 GYD
100 RON4457.17000 GYD
250 RON11142.92500 GYD
500 RON22285.85000 GYD
1000 RON44571.70000 GYD
2000 RON89143.40000 GYD
5000 RON222858.50000 GYD
10000 RON445717.00000 GYD