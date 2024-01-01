5 Romanya leyinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile RON → AZN çevirin

1,000L RON = 0,3620man. AZN

21:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 RON → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37340,3823
Düşük0,35970,3597
Ortalama0,36760,3745
Değişim-2.55%-4.69%
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1 RON → AZN istatistikleri

RON → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3734, en düşük 0,3597 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3676 oldu. RON → AZN kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

RON → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3823, en düşük 0,3597 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3745 oldu. RON → AZN kurundaki değişiklik -4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5360,7891,3390,88384,412
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,473
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,223
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,94

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Azerbaycan Manatı
1 RON0,36204 AZN
5 RON1,81019 AZN
10 RON3,62038 AZN
20 RON7,24076 AZN
50 RON18,10190 AZN
100 RON36,20380 AZN
250 RON90,50950 AZN
500 RON181,01900 AZN
1000 RON362,03800 AZN
2000 RON724,07600 AZN
5000 RON1.810,19000 AZN
10000 RON3.620,38000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Rumen Leyi
1 AZN2,76214 RON
5 AZN13,81070 RON
10 AZN27,62140 RON
20 AZN55,24280 RON
50 AZN138,10700 RON
100 AZN276,21400 RON
250 AZN690,53500 RON
500 AZN1.381,07000 RON
1000 AZN2.762,14000 RON
2000 AZN5.524,28000 RON
5000 AZN13.810,70000 RON
10000 AZN27.621,40000 RON