250 Katar riyalinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile QAR → THB çevirin

1,000QR QAR = 9,483฿ THB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 QAR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,59589,5958
Düşük9,07828,8778
Ortalama9,33359,2217
Değişim4.38%1.25%
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1 QAR → THB istatistikleri

QAR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,5958, en düşük 9,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,3335 oldu. QAR → THB kurundaki değişiklik 4.38 değerindeydi.

QAR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,5958, en düşük 8,8778 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,2217 oldu. QAR → THB kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4021,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71460,2251198,330,5630,6741.227,51,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tayland Bahtı
1 QAR9,48307 THB
5 QAR47,41535 THB
10 QAR94,83070 THB
20 QAR189,66140 THB
50 QAR474,15350 THB
100 QAR948,30700 THB
250 QAR2.370,76750 THB
500 QAR4.741,53500 THB
1000 QAR9.483,07000 THB
2000 QAR18.966,14000 THB
5000 QAR47.415,35000 THB
10000 QAR94.830,70000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Katar Riyali
1 THB0,10545 QAR
5 THB0,52726 QAR
10 THB1,05451 QAR
20 THB2,10902 QAR
50 THB5,27255 QAR
100 THB10,54510 QAR
250 THB26,36275 QAR
500 THB52,72550 QAR
1000 THB105,45100 QAR
2000 THB210,90200 QAR
5000 THB527,25500 QAR
10000 THB1.054,51000 QAR