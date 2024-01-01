5 Katar riyalinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile QAR → SZL çevirin

1,000QR QAR = 4,926L SZL

20:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 QAR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01425,0142
Düşük4,74774,6914
Ortalama4,86384,8415
Değişim2.04%0.91%
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1 QAR → SZL istatistikleri

QAR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,7477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8638 oldu. QAR → SZL kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

QAR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0142, en düşük 4,6914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8415 oldu. QAR → SZL kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,231198,3160,5630,6741.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 QAR4,92601 SZL
5 QAR24,63005 SZL
10 QAR49,26010 SZL
20 QAR98,52020 SZL
50 QAR246,30050 SZL
100 QAR492,60100 SZL
250 QAR1.231,50250 SZL
500 QAR2.463,00500 SZL
1000 QAR4.926,01000 SZL
2000 QAR9.852,02000 SZL
5000 QAR24.630,05000 SZL
10000 QAR49.260,10000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Katar Riyali
1 SZL0,20300 QAR
5 SZL1,01502 QAR
10 SZL2,03004 QAR
20 SZL4,06008 QAR
50 SZL10,15020 QAR
100 SZL20,30040 QAR
250 SZL50,75100 QAR
500 SZL101,50200 QAR
1000 SZL203,00400 QAR
2000 SZL406,00800 QAR
5000 SZL1.015,02000 QAR
10000 SZL2.030,04000 QAR