Katar riyalinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile QAR → RON çevirin

1.000 qar
1.267,88 ron

1.00000 QAR = 1.26788 RON

18:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0764589.35011.451221.651880.9474118.3521
1 GBP1.1697311.25915104.5151.697521.932251.1082221.4669
1 USD0.928950.794187183.00441.348151.534570.8801517.0487
1 INR0.01119190.009568010.012047510.01624190.01848780.01060370.205395

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Katar riyalinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Rumen Leyi
1 QAR1.26788 RON
5 QAR6.33940 RON
10 QAR12.67880 RON
20 QAR25.35760 RON
50 QAR63.39400 RON
100 QAR126.78800 RON
250 QAR316.97000 RON
500 QAR633.94000 RON
1000 QAR1267.88000 RON
2000 QAR2535.76000 RON
5000 QAR6339.40000 RON
10000 QAR12678.80000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Katar Riyali
1 RON0.78872 QAR
5 RON3.94360 QAR
10 RON7.88720 QAR
20 RON15.77440 QAR
50 RON39.43600 QAR
100 RON78.87200 QAR
250 RON197.18000 QAR
500 RON394.36000 QAR
1000 RON788.72000 QAR
2000 RON1577.44000 QAR
5000 RON3943.60000 QAR
10000 RON7887.20000 QAR