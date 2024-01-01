Katar riyalinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → NZD çevirin

1.000 qar
448,84 nzd

1.00000 QAR = 0.44884 NZD

18:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00641.34825278.970.7941870.928951517.681.53468
1 INR0.012047310.01624273.360830.009567770.011191718.28390.0184887
1 CAD0.74170261.5661206.9130.589050.6890261125.671.13828
1 PKR0.003584610.2975460.0048329610.002846850.003330035.44030.00550125

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 QAR0.44884 NZD
5 QAR2.24418 NZD
10 QAR4.48837 NZD
20 QAR8.97674 NZD
50 QAR22.44185 NZD
100 QAR44.88370 NZD
250 QAR112.20925 NZD
500 QAR224.41850 NZD
1000 QAR448.83700 NZD
2000 QAR897.67400 NZD
5000 QAR2244.18500 NZD
10000 QAR4488.37000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Katar Riyali
1 NZD2.22798 QAR
5 NZD11.13990 QAR
10 NZD22.27980 QAR
20 NZD44.55960 QAR
50 NZD111.39900 QAR
100 NZD222.79800 QAR
250 NZD556.99500 QAR
500 NZD1113.99000 QAR
1000 NZD2227.98000 QAR
2000 NZD4455.96000 QAR
5000 NZD11139.90000 QAR
10000 NZD22279.80000 QAR