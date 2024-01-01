250 Katar riyalinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile QAR → NOK çevirin

1,000QR QAR = 3,017kr NOK

20:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → NOK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NOK
1 QAR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,05903,0590
Düşük2,98332,8514
Ortalama3,01852,9497
Değişim0.68%4.82%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → NOK istatistikleri

QAR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0590, en düşük 2,9833 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0185 oldu. QAR → NOK kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

QAR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0590, en düşük 2,8514 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9497 oldu. QAR → NOK kurundaki değişiklik 4.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2141198,2740,5630,6731.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Norveç Kronu
1 QAR3,01707 NOK
5 QAR15,08535 NOK
10 QAR30,17070 NOK
20 QAR60,34140 NOK
50 QAR150,85350 NOK
100 QAR301,70700 NOK
250 QAR754,26750 NOK
500 QAR1.508,53500 NOK
1000 QAR3.017,07000 NOK
2000 QAR6.034,14000 NOK
5000 QAR15.085,35000 NOK
10000 QAR30.170,70000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Katar Riyali
1 NOK0,33145 QAR
5 NOK1,65724 QAR
10 NOK3,31447 QAR
20 NOK6,62894 QAR
50 NOK16,57235 QAR
100 NOK33,14470 QAR
250 NOK82,86175 QAR
500 NOK165,72350 QAR
1000 NOK331,44700 QAR
2000 NOK662,89400 QAR
5000 NOK1.657,23500 QAR
10000 NOK3.314,47000 QAR