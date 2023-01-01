10 bin Norveç kronundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile NOK → QAR çevirin

10.000 nok
3.406,41 qar

1.00000 NOK = 0.34064 QAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NOK → QAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 QAR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Katar Riyali
1 NOK0.34064 QAR
5 NOK1.70321 QAR
10 NOK3.40641 QAR
20 NOK6.81282 QAR
50 NOK17.03205 QAR
100 NOK34.06410 QAR
250 NOK85.16025 QAR
500 NOK170.32050 QAR
1000 NOK340.64100 QAR
2000 NOK681.28200 QAR
5000 NOK1703.20500 QAR
10000 NOK3406.41000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Norveç Kronu
1 QAR2.93565 NOK
5 QAR14.67825 NOK
10 QAR29.35650 NOK
20 QAR58.71300 NOK
50 QAR146.78250 NOK
100 QAR293.56500 NOK
250 QAR733.91250 NOK
500 QAR1467.82500 NOK
1000 QAR2935.65000 NOK
2000 QAR5871.30000 NOK
5000 QAR14678.25000 NOK
10000 QAR29356.50000 NOK