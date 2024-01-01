20 Katar riyalinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile QAR → MAD çevirin

1,000QR QAR = 2,745د.م. MAD

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 QAR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,74542,7454
Düşük2,68552,6423
Ortalama2,71402,6872
Değişim0.82%2.99%
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1 QAR → MAD istatistikleri

QAR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7454, en düşük 2,6855 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7140 oldu. QAR → MAD kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

QAR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7454, en düşük 2,6423 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6872 oldu. QAR → MAD kurundaki değişiklik 2.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2151198,2740,5630,6741.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Fas Dirhemi
1 QAR2,74540 MAD
5 QAR13,72700 MAD
10 QAR27,45400 MAD
20 QAR54,90800 MAD
50 QAR137,27000 MAD
100 QAR274,54000 MAD
250 QAR686,35000 MAD
500 QAR1.372,70000 MAD
1000 QAR2.745,40000 MAD
2000 QAR5.490,80000 MAD
5000 QAR13.727,00000 MAD
10000 QAR27.454,00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Katar Riyali
1 MAD0,36425 QAR
5 MAD1,82123 QAR
10 MAD3,64246 QAR
20 MAD7,28492 QAR
50 MAD18,21230 QAR
100 MAD36,42460 QAR
250 MAD91,06150 QAR
500 MAD182,12300 QAR
1000 MAD364,24600 QAR
2000 MAD728,49200 QAR
5000 MAD1.821,23000 QAR
10000 MAD3.642,46000 QAR