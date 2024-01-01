20 Fas dirheminden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile MAD → QAR çevirin

20 mad
7,34 qar

1,000د.م. MAD = 0,3672QR QAR

14:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37180,3718
Düşük0,36570,3627
Ortalama0,36970,3671
Değişim0.43%1.24%
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1 MAD → QAR istatistikleri

MAD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3718, en düşük 0,3657 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3697 oldu. MAD → QAR kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

MAD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3718, en düşük 0,3627 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3671 oldu. MAD → QAR kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2860,7810,9261,3831,5291,33618,142
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,96411,1861,7711,9591,71223,241
1 EUR1,08655,960,84311,4931,6521,44319,596

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Fas dirheminden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Katar Riyali
1 MAD0,36724 QAR
5 MAD1,83618 QAR
10 MAD3,67235 QAR
20 MAD7,34470 QAR
50 MAD18,36175 QAR
100 MAD36,72350 QAR
250 MAD91,80875 QAR
500 MAD183,61750 QAR
1000 MAD367,23500 QAR
2000 MAD734,47000 QAR
5000 MAD1.836,17500 QAR
10000 MAD3.672,35000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Fas Dirhemi
1 QAR2,72306 MAD
5 QAR13,61530 MAD
10 QAR27,23060 MAD
20 QAR54,46120 MAD
50 QAR136,15300 MAD
100 QAR272,30600 MAD
250 QAR680,76500 MAD
500 QAR1.361,53000 MAD
1000 QAR2.723,06000 MAD
2000 QAR5.446,12000 MAD
5000 QAR13.615,30000 MAD
10000 QAR27.230,60000 MAD