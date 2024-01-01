500 Katar riyalinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → IDR çevirin

1,000QR QAR = 4.347Rp IDR

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 QAR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.348,00004.348,0000
Düşük4.241,63004.141,7500
Ortalama4.305,30334.252,1807
Değişim2.48%2.71%
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1 QAR → IDR istatistikleri

QAR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.348,0000, en düşük 4.241,6300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.305,3033 oldu. QAR → IDR kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

QAR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.348,0000, en düşük 4.141,7500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.252,1807 oldu. QAR → IDR kurundaki değişiklik 2.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2261198,3020,5630,6731.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Endonezya Rupisi
1 QAR4.346,63000 IDR
5 QAR21.733,15000 IDR
10 QAR43.466,30000 IDR
20 QAR86.932,60000 IDR
50 QAR217.331,50000 IDR
100 QAR434.663,00000 IDR
250 QAR1.086.657,50000 IDR
500 QAR2.173.315,00000 IDR
1000 QAR4.346.630,00000 IDR
2000 QAR8.693.260,00000 IDR
5000 QAR21.733.150,00000 IDR
10000 QAR43.466.300,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Katar Riyali
1 IDR0,00023 QAR
5 IDR0,00115 QAR
10 IDR0,00230 QAR
20 IDR0,00460 QAR
50 IDR0,01150 QAR
100 IDR0,02301 QAR
250 IDR0,05752 QAR
500 IDR0,11503 QAR
1000 IDR0,23006 QAR
2000 IDR0,46013 QAR
5000 IDR1,15032 QAR
10000 IDR2,30063 QAR