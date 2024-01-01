20 Katar riyalinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → HKD çevirin

1,000QR QAR = 2,135$ HKD

19:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 QAR → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,13492,1403
Düşük2,13122,1294
Ortalama2,13262,1346
Değişim0.16%-0.03%
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1 QAR → HKD istatistikleri

QAR → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1349, en düşük 2,1312 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1326 oldu. QAR → HKD kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

QAR → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1403, en düşük 2,1294 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1346 oldu. QAR → HKD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9431.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2461198,3730,5630,6731.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Hong Kong Doları
1 QAR2,13477 HKD
5 QAR10,67385 HKD
10 QAR21,34770 HKD
20 QAR42,69540 HKD
50 QAR106,73850 HKD
100 QAR213,47700 HKD
250 QAR533,69250 HKD
500 QAR1.067,38500 HKD
1000 QAR2.134,77000 HKD
2000 QAR4.269,54000 HKD
5000 QAR10.673,85000 HKD
10000 QAR21.347,70000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Katar Riyali
100 HKD46,84340 QAR
200 HKD93,68680 QAR
300 HKD140,53020 QAR
500 HKD234,21700 QAR
1000 HKD468,43400 QAR
2000 HKD936,86800 QAR
2500 HKD1.171,08500 QAR
3000 HKD1.405,30200 QAR
4000 HKD1.873,73600 QAR
5000 HKD2.342,17000 QAR
10000 HKD4.684,34000 QAR
20000 HKD9.368,68000 QAR