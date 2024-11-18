Katar riyalinden Hong Kong dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Katar riyalinden Hong Kong dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Katar riyalinden (QAR) Hong Kong dolarına (HKD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, QAR - HKD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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QAR → HKD çevrim grafiği
1 QAR = 2,13476 HKD
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Katar riyali → Hong Kong doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Katar riyali Hong Kong dolarına döviz kuru şu anda 2,135, dünden bu yana %-0.007 değerinde değişti. Katar riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.067 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Katar riyali Hong Kong dolarına döviz kuru en yüksek değeri 2,136 (17-11-2024) ile en düşük değeri 2,133 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.041 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Katar riyalinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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