5 Katar riyalinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile QAR → GNF çevirin

1,000QR QAR = 2.363GFr GNF

18:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 QAR → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.365,99002.370,4700
Düşük2.355,50002.355,5000
Ortalama2.363,09902.364,6252
Değişim-0.11%0.06%
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1 QAR → GNF istatistikleri

QAR → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.365,9900, en düşük 2.355,5000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.363,0990 oldu. QAR → GNF kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

QAR → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.370,4700, en düşük 2.355,5000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.364,6252 oldu. QAR → GNF kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2481198,4150,5630,6731.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Gine Frangı
1 QAR2.363,31000 GNF
5 QAR11.816,55000 GNF
10 QAR23.633,10000 GNF
20 QAR47.266,20000 GNF
50 QAR118.165,50000 GNF
100 QAR236.331,00000 GNF
250 QAR590.827,50000 GNF
500 QAR1.181.655,00000 GNF
1000 QAR2.363.310,00000 GNF
2000 QAR4.726.620,00000 GNF
5000 QAR11.816.550,00000 GNF
10000 QAR23.633.100,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Katar Riyali
1 GNF0,00042 QAR
5 GNF0,00212 QAR
10 GNF0,00423 QAR
20 GNF0,00846 QAR
50 GNF0,02116 QAR
100 GNF0,04231 QAR
250 GNF0,10578 QAR
500 GNF0,21157 QAR
1000 GNF0,42314 QAR
2000 GNF0,84627 QAR
5000 GNF2,11568 QAR
10000 GNF4,23135 QAR